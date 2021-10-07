Туроператоры рассказали, куда россияне отправятся на Новый год

Многие определяются с планами на праздники уже сейчас

Туроператоры назвали желаемые направления россиян для новогоднего отдыха, передает ТАСС.

"Около 35% заявок от общего объема по компании приходится на Египет", - сообщили в Tez Tour, уточнив: по 20% приходится на туры в ОАЭ и на Мальдивы, около 15% - на Турцию.

Среди клиентов Anex Tour наиболее востребованными направлениями стали Доминикана (31%), Египет (27%), Мексика (18,5%). Клиенты TUI Россия хотят в Турцию (29%), ОАЭ (25%) и Египет (22%).

Как отметили эксперты, в 2021 году глубина продаж превышает показатели 2020 года. "Это связано в первую очередь с выравниванием ситуации на рынке, которая была максимально затруднительной год назад", - говорят аналитики.

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