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Дело о пытках в тюремной больнице передали в центральный аппарат СКР

11:24
  • четверг
  • 07 октября 2021

Это необходимо для объективного расследования

Дело о пытках осужденных в Саратовской области будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета России (СКР).
Главу саратовского УФСИН уволили после сообщений о пытках заключенных

Соответствующее распоряжение отдал председатель ведомства Александр Бастрыкин, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Это необходимо для наиболее полного и объективного расследования. СКР проверит все обстоятельства преступления и причастных лиц.

"Будут проверены <…> другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных", - подчеркнула Петренко.

Также в Саратовскую область выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН. Проверка находится на особом контроле руководства ведомства.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено изнасилование заключенного другими заключенными, нанятыми сотрудниками ФСИН. Кадры были сделаны в саратовской тюремной больнице (ФКУ ОТБ-1 УФСИН России).

После сообщений о пытках были уволены начальник управления ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов, начальник тюремной больницы Павел Гаценко и еще несколько должностных лиц. Возбуждены уголовные дела о сексуальном насилии и превышении полномочий.

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