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Попова: почти все показатели по плановой вакцинации достигнуты

11:27
  • четверг
  • 07 октября 2021

Иммунопрофилактика позволила достичь глобальной ликвидации оспы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к участникам Всероссийской научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы возможности, перспективы", отметив, что в России сегодня достигнуты практически все целевые показатели по иммунизации населения.
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"Принятые меры позволили обеспечить наверстывающую иммунизацию и к началу 2021 года достигнуть целевых показателей практически по всем контролируемым инфекциям", - подчеркнула Попова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что иммунопрофилактика позволила достичь глобальной ликвидации оспы, а в большинстве стран мира - полиомиелита. Существенно снизилась заболеваемость столбняком, гепатитом, корью, дифтерией, коклюшем.

"В настоящее время остаются актуальными вопросы оптимизации эпидемиологического надзора, разработка эффективных средств и схем вакцинопрофилактики", - заметила глава Роспотребнадзора.

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