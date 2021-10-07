В России выявили 27550 новых случаев коронавируса

Вылечились 20330 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировано 27550 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 924 человека, выздоровели 20330 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5404. В Московской области за сутки заболели 1454 человека, в Санкт-Петербурге - 2418.
За весь период пандемии в стране выявлено 7690110 случаев инфекции. Умерли 213549 пациентов. Выздоровели 6779230 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram