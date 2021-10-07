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Эрдоган поздравил Путина с днем рождения по телефону

11:43
  • четверг
  • 07 октября 2021

Лидеры провели переговоры в четверг

В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы", - приводит сообщение ТАСС.

Также Эрдоган поздравил российского коллегу с днем рождения - 7 октября Путину исполнилось 69 лет.

В конце сентября Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Обсуждались актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Также на повестке дня были различные темы российско-турецкого двустороннего партнерства.

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