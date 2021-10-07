"Когда учить слова?": член экипажа МКС пожаловался на неготовность к съемкам в кино

На станции снимают первый в истории космический художественный фильм

Российский космонавт Петр Дубров, который в настоящее время находится на Международной космической станции, пожаловался на неготовность к съемкам в художественном фильме "Вызов".

В ходе переговоров с наземным Центром управления полетами в четверг, 7 октября, Дубров заявил, что в радиограмме не было никаких сведений относительно предстоящих съемок, о которых космонавт узнал лишь "за десять минут до начала".

Дубров поинтересовался у специалиста ЦУП, когда ему учить слова и "ко всему готовиться". В ответ члену экипажа МКС разъяснили, что Центр управления полетами не располагает информацией о съемках. За соответствующими данными следует обращаться к режиссеру Климу Шипенко, который также находится на станции.

Космонавт заявил, что поскольку ничего не готово, будем просто снимать выполнение эксперимента по радиограмме", сообщает РИА Новости.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыл на МКС 5 октября. Впервые в истории на станции проходят съемки художественного фильма. Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю запланировано на 17 октября.

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