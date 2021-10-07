ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в вузе

11:59
  • четверг
  • 07 октября 2021

Всех, кроме виновника трагедии

Все пострадавшие во время стрельбы в Пермском госуниверситете выписались из больницы.

На лечении остались лишь стрелявший Тимур Бекмансуров и шесть пациентов, которых увезли в Москву, передает ТАСС.

Состояние Бекмансурова остается тяжелым, он в сознании. Ему ампутировали часть ноги, которую ранил при задержании сотрудник ДПС.

"В федеральных медучреждениях проходят лечение шесть пациентов: один в тяжелом состоянии, четыре в состоянии средней степени тяжести и один - в удовлетворительном", - уточнили в региональном Минздраве.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Стрельба в университете в Перми
Стрельба в университете в Перми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.