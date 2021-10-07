Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в вузе

Всех, кроме виновника трагедии

Все пострадавшие во время стрельбы в Пермском госуниверситете выписались из больницы.

На лечении остались лишь стрелявший Тимур Бекмансуров и шесть пациентов, которых увезли в Москву, передает ТАСС.

Состояние Бекмансурова остается тяжелым, он в сознании. Ему ампутировали часть ноги, которую ранил при задержании сотрудник ДПС.

"В федеральных медучреждениях проходят лечение шесть пациентов: один в тяжелом состоянии, четыре в состоянии средней степени тяжести и один - в удовлетворительном", - уточнили в региональном Минздраве.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram