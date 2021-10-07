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Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену

11:58
  • четверг
  • 07 октября 2021

Работу нужно делать от чистого сердца

Избранный депутат Государственной думы восьмого созыва Анна Кузнецова отметила в интервью РИА "Новости", что новому детскому омбудсмену необходимо в первую очередь выстроить в работе этапность и внимательно относиться к обращениям граждан.
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"Постараться соблюсти преемственность задач, которые сейчас решаются, ведь развиваются очень много проектов – к ним привыкли, их ждут. К примеру, "Письмо солдату" уже пересекло границы России. Уверена, будут и новые проекты и инициативы", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что работу нужно делать от чистого сердца, а за советом обращаться к уполномоченным по правам ребенка в регионах.

Ранее президент Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в парламент.

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