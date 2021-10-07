В Думе предложили ввести "отцовскую карту"

Депутат выступает за выплаты отцам на организацию досуга с детьми

Отцам в российских малообеспеченных семьях следует ежемесячно выделять средства на организацию досуга с детьми. С такой инициативой в четверг, 7 октября, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

В письме главе Минтруда Антону Котякову парламентарий заявил, что "роль отца в семье и в воспитании детей принижается еще со времен Советского Союза, поскольку во главу угла ставился феминоцентризм". Обществу навязывался постулат о том, что воспитанием детей всегда занимается мать, даже капитал на ребенка называется материнским.

Это, по мнению Чернышова, привело к кризису традиционной семьи. Необходимо принимать меры по укреплению семейных ценностей. Этому, в частности, будет способствовать учреждение главой государства Владимиром Путиным Дня отца.

Наряду с этим депутат предлагает ввести в России "отцовскую карту", по аналогии с "Пушкинской картой". Автор инициативы выступает за ежемесячные выплаты отцам в малообеспеченных семьях в размере двух тысяч рублей. Тратить эти средства, по задумке Чернышова, можно будет только на совместный досуг с детьми: походы в кино, зоопарк, детское кафе.

Важно создать условия для того, чтобы отцы проводили больше времени со своими детьми — это будет способствовать сближению отца и ребенка, цитирует парламентария ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram