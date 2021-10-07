Еще 2347 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Всего в столице поправились уже 1 505 180 человек

За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 2347 пациентов, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились уже 1 505 180 человек.

"В Москве выявлено 5404 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1218 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находятся 450 человек", - сказано в сообщении.

Единственный способ победить пандемию, напомнили в штабе, это вакцинация. В Москве укол можно сделать в поликлинике и точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация доступна здесь.

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