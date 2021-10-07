ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская писательница вошла в ТОП-5 фаворитов на Нобелевскую премию

12:30
  • четверг
  • 07 октября 2021

Победитель будет объявлен сегодня

Российская писательница Людмила Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.
Появились подробности о церемонии вручения Нобелевской премии-2021

В прошлом году Улицкая также попала в шорт-лист, однако не получила награду, передает РИА Новости. В 2021 году ее шансы оцениваются как 12:1, следует из ставок, сделанных в букмекерской компании Smartkets.

Также в список фаворитов попали японский прозаик Харуки Мураками, писатель Нгуги Ва Тхионго из Кении, румынский поэт Мирча Кэртэреску и норвежец Юн Фоссе.

В четверг, 7 октября, в Швеции будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Людмила Улицкая
Людмила Улицкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.