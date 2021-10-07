Российская писательница вошла в ТОП-5 фаворитов на Нобелевскую премию

Победитель будет объявлен сегодня

Российская писательница Людмила Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.

В прошлом году Улицкая также попала в шорт-лист, однако не получила награду, передает РИА Новости. В 2021 году ее шансы оцениваются как 12:1, следует из ставок, сделанных в букмекерской компании Smartkets.

Также в список фаворитов попали японский прозаик Харуки Мураками, писатель Нгуги Ва Тхионго из Кении, румынский поэт Мирча Кэртэреску и норвежец Юн Фоссе.

В четверг, 7 октября, в Швеции будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе.

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