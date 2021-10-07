ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый премьер Японии позвонил Путину

12:22
  • четверг
  • 07 октября 2021

Содержание беседы пока не раскрывается

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает японское информационное агентство KYODO.

Эрдоган поздравил Путина с днем рождения по телефону
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Подробности агентство не сообщило. Официального подтверждения от Кремля пока нет.

В понедельник Владимир Путин направил телеграмму Фумио Кисиде по случаю избрания на пост премьер-министра. 

"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", – говорится в поздравлении президента России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Фумио Кисида
Фумио Кисида
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.