Новый премьер Японии позвонил Путину

Содержание беседы пока не раскрывается

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает японское информационное агентство KYODO.

Подробности агентство не сообщило. Официального подтверждения от Кремля пока нет.

В понедельник Владимир Путин направил телеграмму Фумио Кисиде по случаю избрания на пост премьер-министра.

"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", – говорится в поздравлении президента России.

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