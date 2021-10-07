Сербия произвела 1,5 млн доз "Спутника V"

До конца года будет произведено 4 млн

Министр по инновациям и технологиям Сербии Ненад Попович сообщил, что его страна произвела уже у себя на предприятиях 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" по российской технологии.

"Мы произвели 1,5 млн доз вакцин, а до конца года будет произведено 4 млн доз вакцин", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

Как добавил Попович, Сербия благодарна России за поддержку во время пандемии COVID-19. Вице-премьера России Юрия Борисова Попович поблагодарил за инициативу по производству "Спутника V" в Сербии.

Кроме того, Попович отметил поддержку, которую Россия на международной арене оказывает Сербии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram