Европарламент принял резолюцию с обвинением России в кибератаках

Документ призывает членов ЕС дать совместный ответ России

Европарламент принял в четверг, 7 октября, резолюцию с утверждением, что Россия, Китай и Северная Корея осуществляют кибератаки в отношении западных стран.

В документе Россию обвиняют в том, что она проводит "вредоносную кибердеятельность, направленную на достижение определенных политических и экономических целей, а также целей в сфере безопасности".

Авторы резолюции заявляют, что действия российской стороны якобы включают в себя атаки на критически важные объекты инфраструктуры, кибершпионаж и массовую слежку за гражданами Евросоюза. Кроме того, Москву обвиняют в содействии "кампаниям дезинформации, распространению вредоносных электронных программ, ограничению доступа к интернету, нарушению работы систем информационных технологий".

В резолюции также содержится призыв к членам Евросоюза дать совместный ответ России в рамках совместного дипломатического реагирования, включая использование ограничительных мер, предусмотренных в инструментарии кибердипломатии интеграционного объединения.

Наряду с этим документ упоминает особую опасность втягивания Евросоюза в гибридные конфликты с геополитическими противниками, что "стирает границы между войной и миром, дестабилизирует демократию". Ввиду этого предлагается пересмотреть положения Договора о ЕС и Договора о функционировании ЕС.

Необходимо развивать более тесную координацию в сфере кибербезопасности между членами ЕС, союзниками по НАТО, ООН и ОБСЕ, а также содействовать созданию на международном уровне общей нормативно-правовой базы, цитирует резолюцию Европарламента ТАСС.

В сентябре Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить общеевропейскую политику в отношении России. Документ содержит рекомендации по расширению антироссийских санкций, усилению европейского оборонного потенциала для сдерживания и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей", разработке стратегии максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов.

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