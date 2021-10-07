Захарова вспомнила о "наглой" политике Киева

Украине свойственно неподобающее поведение

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Киев осуждает поведение Венгрии как неподобающее. Та заключила с Россией контракт по газу.

"Если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление Зеленского о "наглости" как необходимом факторе украинской политики", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

С 1 октября "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Всего заключено два договора в общей сложности на 4,5 миллиарда кубометров в год.

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