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Опрос показал, стремятся ли россияне к сближению с Западом

13:07
  • четверг
  • 07 октября 2021

За укрепление взаимовыгодных связей высказались 69% опрошенных

Две трети (69%) россиян считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг, 7 октября.
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При этом 19% респондентов полагают, что России следует дистанцироваться от Запада.

О том, что интересам нашей страны более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО, заявил 41% участников исследования. 36% против присоединения к любым военным блокам. 9% полагают, что более всего российским интересам соответствует налаживание сотрудничества с НАТО.

При этом 75% выразили убежденность в том, что России не следует в будущем стремиться к вступлению в НАТО, 11% придерживаются обратного мнения.

За вступление России в Евросоюз высказались 29%. Против этого выступают 57% опрошенных.

Также примерно две трети (64%) респондентов согласны с мнение, что Европейский Союз дискриминирует Россию по политическим соображениям. Не разделяют эту точку зрения 21%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Между тем в НАТО приняли решение сократить численность российского представительства в Брюсселе вдвое — с 20 до 10 человек. Как заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Россия может пойти на адекватные ответные меры.

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