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Нобелевскую премию по литературе получил Абдулразак Гурна

14:18
  • четверг
  • 07 октября 2021

Российская писательница Людмила Улицкая вновь осталась без престижной награды

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Нобелевский комитет в Стокгольме отметил бескомпромиссность и сострадательность при описании последствий колониализма и судьбы беженца между культурами и континентами.
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Гурна родился в 1948 году на Занзибаре, там же вырос. В конце 1960-х годов в статусе беженца прибыл в Англию. До недавнего выхода на пенсию был профессором английской и постколониальной литературы в Университете Кента. Является членом Королевского литературного общества Великобритании.

В активе Абдулразака Гурны — романы "Рай" (1994 год, вошел в шорт-листы Букеровской и Уитбредовской премий), "Дезертирство" (2005 год) и "У моря" (2001 год, вошел в лонг-лист Букеровской премии).

Ранее сообщалось, что российская писательница Людмила Улицкая вошла в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе. В 2020 году она также попала в шорт-лист, однако не получила награду.

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