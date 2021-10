Нобелевскую премию по литературе получил Абдулразак Гурна

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Нобелевский комитет в Стокгольме отметил бескомпромиссность и сострадательность при описании последствий колониализма и судьбы беженца между культурами и континентами.

Гурна родился в 1948 году на Занзибаре, там же вырос. В конце 1960-х годов в статусе беженца прибыл в Англию. До недавнего выхода на пенсию был профессором английской и постколониальной литературы в Университете Кента. Является членом Королевского литературного общества Великобритании.

В активе Абдулразака Гурны — романы "Рай" (1994 год, вошел в шорт-листы Букеровской и Уитбредовской премий), "Дезертирство" (2005 год) и "У моря" (2001 год, вошел в лонг-лист Букеровской премии).

