"Традиции проставляться нет": Песков о том, как Путин отмечает день рождения

Этот день президент проводит в делах

Владимир Путин обычно проводит свой день рождения в делах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и для администрации это тем более рабочий день. А что касается поздравлений, то - да, все члены Совбеза по телефону звонят, наверняка, сегодня воспользуются этим совещанием, чтобы поздравить президента", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что у президента нет традиции "проставляться" на работе.

Кроме того, сегодня Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров. Лидеры зарубежных стран поздравили российского президента с днем рождения. Одними лишь поздравлениями дело не ограничилось, отметил Песков.

"Фактически это серия разговоров, которая помимо поздравлений еще и содержит субстантивные обсуждения по двусторонним отношениям. Каждый раз это хорошая возможность, чтобы быстро сверить часы по наиболее актуальным проблемам", - сказал представитель Кремля.

Путин уже успел пообщаться по телефону с премьер-министром Японии Фумио Кисидо, президентами Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Белоруссии, Азербайджана, Турции, премьер-министрами Израиля, Армении, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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