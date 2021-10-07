В Кремле допустили возможность встречи Путина и Байдена в Риме

Российский лидер еще не определился
Президент России Владимир Путин еще не принял решение относительно своей поездки на саммит G20 в Рим.
Необходимо учесть все детали, в том числе и эпидемиологическую обстановку, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Если российский лидер все же решит посетить столицу Италии, то не исключено, что он может встретиться там с американским коллегой Джо Байденом.
"Будет зависеть, окажутся ли там оба президента в одно время и в одном месте", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").
Саммит "Большой двадцатки" пройдет 30-31 октября в Риме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram