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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Байдена в Риме

13:11
  • четверг
  • 07 октября 2021

Российский лидер еще не определился

Президент России Владимир Путин еще не принял решение относительно своей поездки на саммит G20 в Рим.
Байдена обвинили в мягкотелости в отношении к России

Необходимо учесть все детали, в том числе и эпидемиологическую обстановку, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Если российский лидер все же решит посетить столицу Италии, то не исключено, что он может встретиться там с американским коллегой Джо Байденом.

"Будет зависеть, окажутся ли там оба президента в одно время и в одном месте", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу"). 

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 30-31 октября в Риме.

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