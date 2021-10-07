Песков рассказал, как помочь жертвам слухов о вакцинации

Не все понимают безопасность и эффективность вакцин

Многие люди становятся жертвами слухов о вакцинации от коронавирусной инфекции, их следует переубедить. Об этом в четверг, 7 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, одни не доверяют заверениям в безопасности и эффективности вакцинации, другие ошибочно не воспринимают вакцины вообще.

Чтобы переубедить таких людей, власти считают необходимым активизировать усилия по "пропаганде, в хорошем смысле этого слова, вакцинации", цитирует Пескова РИА Новости.

При этом речь о введении всеобщей обязательной вакцинации не идет, подчеркнула ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в данном вопросе возможно только добровольное решение. При этом крайне важно понимание, что вакцинация — единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии.

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