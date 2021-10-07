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В Москве вновь зафиксировали рекорд атмосферного давления

13:21
  • четверг
  • 07 октября 2021

В пятницу также ожидается рекорд

Москва шестой день подряд бьет рекорды атмосферного давления, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Происходит это из-за влияния антициклона.
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"Сегодня, 7 октября, в Москве был обновлен очередной рекорд – атмосферное давление на метеостанции ВДНХ достигло отметки в 769,6 миллиметров ртутного столба, что заметно выше прежнего достижения этого дня", - сказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".

Он уточнил, что 7 октября 2014 года атмосферное давление составляло 767,2 миллиметра ртутного столба.

По словам метеоролога, в пятницу рекордная серия, скорее всего, продолжится.

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