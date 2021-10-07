ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство утвердило стратегические инициативы развития России

14:50
  • четверг
  • 07 октября 2021

Всего их 42

Правительство утвердило стратегические инициативы развития России на ближайшие десять лет. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер подчеркнул: программа станет правовой базой для реализации национальных проектов и решения задач, которые поставил президент в послании Федеральному собранию. Всего инициатив сорок две. Они разделены по ключевым направлениям: от цифровой трансформации и экологии до социальной сферы и здравоохранения.

"Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить в ближайшие годы. Прежде всего, это дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Наша цель - сформировать надежный санитарный щит, который снизит риски проникновения биологической угрозы на территорию страны", - сказал премьер Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.