Всего их 42

Правительство утвердило стратегические инициативы развития России на ближайшие десять лет. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер подчеркнул: программа станет правовой базой для реализации национальных проектов и решения задач, которые поставил президент в послании Федеральному собранию. Всего инициатив сорок две. Они разделены по ключевым направлениям: от цифровой трансформации и экологии до социальной сферы и здравоохранения.

"Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить в ближайшие годы. Прежде всего, это дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. Наша цель - сформировать надежный санитарный щит, который снизит риски проникновения биологической угрозы на территорию страны", - сказал премьер Михаил Мишустин.

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