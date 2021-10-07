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Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

13:39
  • четверг
  • 07 октября 2021

Президенту России исполнилось 69 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

В своем Instagram столичный градоначальник пожелал главе государства крепкого здоровья, энергии и новых успехов.

Сергей Собянин также поблагодарил Владимира Путина за поддержку проектов развития Москвы и внимание к жителям столицы.

7 октября 2021 года российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Поздравления имениннику направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил созидательную государственную деятельность Путина и его беззаветное служение Отечеству.

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