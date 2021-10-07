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Собянин открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города" на "Винзаводе"

15:04
  • четверг
  • 07 октября 2021

Москва была и остается главным промышленным центром страны

Сегодня День московской промышленности. С профессиональным праздником тех, кто трудится на предприятиях столицы, поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Одновременно глава города сегодня на территории Центра современного искусства "Винзавод" открыл тематическую выставку, посвященную работе московских фабрик и заводов.

"Открой Моспром!" - мультимедиа-выставка, посвященная московской промышленности от микроэлектроники и до космической отрасли, занимает пространство в полторы тысячи квадратных метров. В ней участвуют более ста предприятий. И здесь совсем не скучно. Множество интереснейшей информации. Например, один час работы пищевой промышленности Москвы - это 39 тонн колбасы, 3 тонны рыбной продукции, 10 тонн мясных полуфабрикатов и 800 банок варенья. А в 2020 году в Москве было произведено 58 тысяч тонн мыла - ровно столько весил легендарный Титаник. Число же работников столичной промышленности равно количеству жителей таких российских городов, как Ярославль или Кемерово. На открытии выставки столичный мэр поздравил всех, кто занят в этой сфере с профессиональным праздником.

"Москва была и остается главным промышленным центром страны, здесь производится все, начиная от пищевой продукции (хлеба, сосисок, колбасы) и заканчивая космическими аппаратами, огромные кластеры автомобильной промышленности, электроники. Я в День промышленности поздравляю предприятия Москвы, в которых работают от семисот тысяч человек, поздравляю коллективы, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию", - сказал Сергей Собянин.

Залы выставки - это собственно те пространства, через которые москвичи проходят ежедневно - Квартира, Улица, Офис, Парк, Неоновый город. Но весьма необычные. В ванной комнате импровизированной квартиры идет производство косметики и бытовой техники. Работают конвейеры, роботы фасуют готовую продукцию. А в символическом офисе можно почувствовать себя сотрудником химической промышленности. На выставке можно и самому собрать модель самолета, посидеть на умном диване, поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции.

С 2016 года в Москве реализуется масштабная программа поддержки инвесторов в сфере промышленности. Действующие предприятия, активно модернизирующие свои производства, могут получить статус промышленного комплекса или технопарка, и таким образом снизить региональные налоги. Различные льготы сейчас имеют порядка 130 предприятий. Благодаря поддержке города открываются и новые производства, выпускающие и электробусы, и роботизированные установки, и умные чипы, современную фармацевтическую продукцию. А, кроме того, сегодня столичный мэр осмотрел и итоги комплексного благоустройства арт-квартала рядом с "Винзаводом". Новый облик там получили сразу несколько улиц, переулков и проездов.

Юлия Богоманшина, Елена Сахно, Андрей Булычев, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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