В Измайловском Кремле начали демонтаж мельницы

Долгое время она считалась украшением вернисажа

В Измайловском Кремле начали демонтировать старинную деревянную мельницу, которая долгое время считалась украшением вернисажа.

Площадка огорожена, чтобы брёвна не упали на соседние здания. Рабочие с помощью спецтехники разбирают тяжёлые стены, стараясь действовать аккуратно. Сначала снимают верхние участки, затем перейдут к основанию.

Есть версия, что мельница построена в XVIII веке. Однако, судя по всему, это всего лишь аналог, который появился в конце 90-х - начале 2000-х вместе с другими объектами, входящими в комплекс.

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