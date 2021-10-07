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В Измайловском Кремле начали демонтаж мельницы

15:13
  • четверг
  • 07 октября 2021

Долгое время она считалась украшением вернисажа

В Измайловском Кремле начали демонтировать старинную деревянную мельницу, которая долгое время считалась украшением вернисажа.

Площадка огорожена, чтобы брёвна не упали на соседние здания. Рабочие с помощью спецтехники разбирают тяжёлые стены, стараясь действовать аккуратно. Сначала снимают верхние участки, затем перейдут к основанию.

Есть версия, что мельница построена в XVIII веке. Однако, судя по всему, это всего лишь аналог, который появился в конце 90-х - начале 2000-х вместе с другими объектами, входящими в комплекс.

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Демонтаж мельницы в Измайловском Кремле
Демонтаж мельницы в Измайловском Кремле
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