В Москве после пожара обрушился особняк начала XIX века

Пострадавших нет

В самом центре Москвы несколько часов подряд тушили старинный двухэтажный особняк.

Жилой дом начала XIX века загорелся ночью на углу Покровки и Старосадского переулка. Пламя моментально охватило второй этаж и крышу.

Когда специальные службы прибыли на место, огнем было охвачено 300 квадратных метров. В итоге деревянные балки не выдержали и часть здания обрушилась. Тушение осложнялось еще тем, что к месту ЧП было сложно подъехать. Но пожарным все же удалось оперативно справится с огнем и предотвратить его распространение на соседние строения.

Сам дом давно расселен, так что пострадавших не было.

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