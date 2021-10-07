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"Заглядываем в иллюминаторы": Шипенко поделился впечатлениями от съемки на МКС

13:48
  • четверг
  • 07 октября 2021

Все идет штатно

Режиссер Клим Шипенко рассказал, как проходят съемки фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС).
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Работа идет штатно, съемки от графика не отстают. Между дублями съемочная группа успевает заглянуть в иллюминаторы, передает РИА Новости.

"В иллюминаторы даже заглядываем между дублями. Мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться", - рассказал Шипенко.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыл на МКС 5 октября. Впервые в истории на станции проходят съемки художественного фильма. Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю запланировано на 17 октября.

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