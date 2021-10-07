"Заглядываем в иллюминаторы": Шипенко поделился впечатлениями от съемки на МКС

Все идет штатно

Режиссер Клим Шипенко рассказал, как проходят съемки фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС).

Работа идет штатно, съемки от графика не отстают. Между дублями съемочная группа успевает заглянуть в иллюминаторы, передает РИА Новости.

"В иллюминаторы даже заглядываем между дублями. Мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться", - рассказал Шипенко.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыл на МКС 5 октября. Впервые в истории на станции проходят съемки художественного фильма. Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю запланировано на 17 октября.

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