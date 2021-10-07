ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Очевидная противоречивость": Кремль - о высылке НАТО дипломатов

13:53
  • четверг
  • 07 октября 2021

Перспективы налаживания диалога полностью подорваны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во "враждебной деятельности".
МИД отреагировал на высылку НАТО российских дипломатов

"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Как добавил Песков, у Кремля нет иллюзий относительно возобновления диалога с НАТО.

"Скорее эти перспективы подрываются практически полностью", - заключил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что НАТО сокращает состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. При этом восемь дипломатов лишены аккредитации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российский флаг на представительском автомобиле
Российский флаг на представительском автомобиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.