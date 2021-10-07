"Очевидная противоречивость": Кремль - о высылке НАТО дипломатов

Перспективы налаживания диалога полностью подорваны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во "враждебной деятельности".

"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Как добавил Песков, у Кремля нет иллюзий относительно возобновления диалога с НАТО.

"Скорее эти перспективы подрываются практически полностью", - заключил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что НАТО сокращает состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. При этом восемь дипломатов лишены аккредитации.

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