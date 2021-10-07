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МВД обновило порядок выезда детей за рубеж

14:00
  • четверг
  • 07 октября 2021

Россиян будут уведомлять о невозможности выезда ребенка при получении заявления от второго родителя

Россиян будут уведомлять о невозможности выезда ребенка за рубеж, если такой запрет вынесет второй родитель. Об этом в четверг, 7 октября, рассказали в Министерстве внутренних дел России.
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Соответствующий ведомственный приказ утвердил новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу Российской Федерации. Отныне родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать.

При наличии такого заявления от одного из родителей уполномоченное лицо будет готовить уведомление об ограничении права несовершеннолетнего гражданина России на выезд за пределы страны, следует из документа. Уведомление должно быть готово не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления либо его поступления в подразделение по вопросам миграции.

Аналогичным образом будут готовить уведомления о снятии ограничений на выезд ребенка за рубеж.

Образец соответствующего заявление приложен к приказу МВД, который опубликован на официальном портале правовой информации.

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