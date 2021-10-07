СКР наградит мужчину, заступившегося за девушку в метро

Ему вручат медаль "Доблесть и отвага"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство против напавших на мужчину в московском метро. Трое уроженцев Дагестана жестоко избили пассажира прямо в вагоне поезда только из-за того, что он попросил не приставать к девушке. Злоумышленников не смутили ни видеокамеры, ни целый вагон свидетелей.

Удар. Следом за ним ещё один. Мужчина тяжело опускается на землю. Пол вагона залит кровью. Драка на этом не заканчивается. Впрочем, происходящее уже скорее напоминает бои без правил. Лежащего парня буквально забивают ногами по голове.

Пассажиры стоят в стороне. Вместо того, чтобы заступиться за молодого человека, который уже не может встать, предпочитают снимать на мобильные телефоны. Парадокс, но на видео слышны только женские крики. Поверить в то, что в этот момент в вагоне не было ни одного мужчины, практически невозможно. В дальний угол - и это видно по картинке - испуганно жмётся девушка. Именно за неё и заступился Роман Ковалёв. Трое дагестанцев зашли в вагон на станции "Электрозаводская". К пассажирам изначально шли с агрессией, больше всего задирая именно представительниц слабого пола. Замечание о том, что у нас так себя вести не принято, Роман сделал максимально корректно. Для компании дагестанцев это стало настоящим спусковым механизмом.

- Они вели себя очень агрессивно и стали приставать к пассажирам. Сгонять женщин с мест, друг к другу обращаясь: "Что, ты хочешь посидеть?" Начали девчонок сгонять с мест. Ко всем девчонкам приставали, начали им в глаза лезть. Парень как бы сделал им замечания, типа прекратите так себя вести. Так себя не ведут в общественном месте! И этот ему сразу дал в лицо. Тот упал. И они его стали избивать.

Из вагона все трое выскочили пулей. На камеру видеонаблюдения попал момент, как они со всех ног бежали по перрону в сторону выхода из метро. Задержали их уже на улице. Все ранее судимы за кражу. Как только на запястьях защёлкнулись наручники, спесь резко пропала. Стыдливо прячут глаза. Подбирают слова.

- В содеянном раскаиваешься? - Раскаиваюсь!

Впрочем, это вряд ли. За решёткой в зале суда ведут себя нагло. Широко улыбаясь. Будто происходящее - игра. Впрочем, совсем скоро им будет не до смеха. Следственный комитет внимательно изучил материалы дела и переквалифицировал изначально вынесенную статью "Хулиганство".

"С позиции следствия эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по статье УК России, предусматривающей ответственность за покушение на убийство. Кроме того, после совершения преступления, нападавшие пытались скрыться и оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка. Один угрожал полицейским предметом, похожим на нож. Другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки применения насилия в отношении представителей власти", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Если вина задержанных будет доказана, им может грозить как минимум 15 лет колонии. Роман Ковалёв с тяжёлыми травмами головы находится в больнице. Ждёт операцию. Ему будут вправлять нос и, скорее всего, вставлять специальную пластину, чтобы вернуть глаза на одинаковый уровень. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин принял решение наградить неравнодушного парня за смелость. Ему вручат ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram