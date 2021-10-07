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Россиянина задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже

14:30
  • четверг
  • 07 октября 2021

В посольстве России пока не знают о задержании

Правоохранительные органы Болгарии задержали 60-летнего россиянина и двух граждан Литвы 24 и 59 лет по подозрению в промышленном шпионаже.  

Как стало известно, их задержали на границе с Грецией 5 октября после того, как на болгарском военном заводе "Арсенал" пропали изделия и документация, передает ТАСС. Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего не вышли на работу.

В свою очередь российское посольстве в Болгарии заявило, что не получало официальной информации о задержании россиянина.

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