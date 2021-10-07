На российском космодроме появился робот-охранник

Проводятся испытания

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram о начале тестирования на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер".

Испытания проводят Фонд перспективных исследований, научно-технический центр "Охрана" и частная компания "Андроидная техника".

По словам Рогозина, отрабатываются следующие технологии: автономное патрулирование, выявление нарушителей периметра, противодействие террористическим актам. Система работает как автономно, так и в радиоуправляемом варианте.

Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные.

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