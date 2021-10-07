Минпромторг анонсировал старт эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Пилотными регионами выбраны Москва, Подмосковье и Белгородская область
С 1 января 2022 года в России может стартовать эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Об этом в четверг, 7 октября, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В ходе выступления на Международном форуме электронной коммерции и ритейла глава Минпромторга уточнил, что эксперимент планируется проводить в Москве, Московской и Белгородской областях. В этих субъектах Российской Федерации сформирована вся необходимая инфраструктура.
Мантуров пояснил, что в пилотных регионах предстоящего эксперимента обеспечена сквозная прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов.
По словам министра, Россия находится в передовиках в данной области, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее призвал при старте дистанционных продаж лекарств не допустить роста цен на них, а также распространения контрафактной продукции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram