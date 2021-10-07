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В Совфеде подвели итоги думской избирательной кампании

14:49
  • четверг
  • 07 октября 2021

Выборы запомнятся достойным уровнем явки и малым числом нарушений

Перспективы развития общественного наблюдения в России обсудили сегодня в Совете Федерации. В дискуссии приняли участие представители Совета по правам человека, Центризбиркома, а также парламентарии и эксперты.

Прежде всего, подвели итоги думской избирательной кампании. Спикеры отметили: она запомнится достойным уровнем явки и малым числом нарушений. По словам Валентины Матвиенко, выборам не помешали даже попытки повлиять на них извне, которые с каждым годом становятся всё более изощренными.

"В этот раз в ход пошла даже резолюция Европарламента, которые пытались создать соответствующий настрой отрицательный в нашем обществе в отношении предвыборной кампании. Но наши граждане, как показали итоги голосования, все прекрасно понимают, и подобные провокации просто не работают, люди давно научились отличать зерна от плевел", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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