Чай или глинтвейн? Врач назвал лучшие напитки для холодного времени года

Алкоголь таит в себе особую опасность в холода

Лучший выбор для согревания с холодное время года — горячие безалкогольные напитки, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Медик предложил выбрать с этой целью чай с различными ягодными и травяными добавками, горячий шоколад, компоты. Еда также помогает согреться, отметил врач.

Согреваться при помощи алкоголя Тяжельников не советует: из-за быстрого расширения и последующего сужения сосудов человек сначала согреется, однако затем замерзнет. Эксперт призвал отказаться в том числе от глинтвейна в пользу его безалкогольного аналога, сообщает РИА Новости.

Употребление определенных продуктов и напитков отрицательно влияет на здоровье, поскольку повышает риск развития воспалительных процессов, рассказала ранее диетолог Эми Гудсон.

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