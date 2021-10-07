Появились новые данные о состоянии Саакашвили в тюрьме

Он голодает, но бодр

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого ранее задержали на территории республики и отправили в тюрьму, чувствует себя энергично - несмотря на седьмой день голодовки.

В Грузии экс-президент проходит по нескольким уголовным делам.

"Руководство страны пытается ухудшить ему условия пребывания в камере, это касается вопроса телевизора и предоставления матраса. Он находится в условиях ниже нормы", - рассказал адвокат Бека Басилая (цитата по РИА "Новости").

Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (три года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (шесть лет). Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram