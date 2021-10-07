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Зюганова единогласно избрали главой думской фракции КПРФ

15:18
  • четверг
  • 07 октября 2021

КПРФ получила 57 мест в Госдуме восьмого созыва

Представители КПРФ в Госдуме восьмого созыва единогласно избрали главу партии Геннадия Зюганова руководителем парламентской фракции. Об этом в четверг, 7 октября, рассказал вице-спикер Госдумы и член КПРФ Иван Мельников.
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7 октября прошло первое заседание фракции КПРФ в Госдуме. По словам Мельникова, его участники решили ряд организационных вопросов, включая избрание руководителя фракции, сообщает РИА Новости.

По результатам парламентских выборов, которые прошли в России с 17 по 19 сентября, "Единая Россия" получила 324 мандата из 450, КПРФ — 57 мест, партия "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин после подведения итогов выборов рассказал, что президиум партии рекомендовал избрать главой думской фракции Геннадия Зюганова.

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