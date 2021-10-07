Курс доллара к рублю продолжает рекордное снижение

Стоимость евро также падает

Российская валюта продолжает укрепляться на фоне дорожающей нефти. Так, американский доллар рухнул ниже 72 рублей – впервые с 16 июня. Его курс снизился более чем на 40 копеек.

В свою очередь евро подешевел до 83,27 рубля. Это на 28 копеек ниже прежнего курса, сообщает РИА Новости.

Аналитики объясняют укрепление рубля ростом нефтяных котировок, а также общей позитивной фондовой динамикой.

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