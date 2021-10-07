Слова Путина о газе назвали "вакциной от роста цен"

Заявления президента России сразу повлияли на рынок

"Вакциной от роста цен на газ" назвал заявление президента России Владимира Путина о перспективах увеличения поставок голубого топлива в Европу председатель правления германской энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Маубах подчеркнул, что слова Путина о ценах на газ произвели немедленный эффект на рынок. Глава Uiper заявил об этом на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Днем ранее российский лидер на совещании по энергетике подчеркнул, что "Газпром" выполняет и продолжит выполнять контрактные обязательства. Кроме того, Путин призвал продумать возможность увеличения предложения газа на бирже в Санкт-Петербурге. В результате цена на газ в Европе, накануне превышавшая 1900 долларов за тысячу кубометров, опустилась ниже 1000 долларов. Позже стоимость выровнялась на уровне 1244 доллара за тысячу кубов, передает "Интерфакс".

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