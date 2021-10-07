Лавров рассказал о подготовке саммита Россия - Африка

Он намечен на 2022 год

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о подготовке второго саммита Россия - Африка, намеченного на 2022 год.

"Что касается конкретной даты и места созыва второго саммита Россия - Африка, эти вопросы сейчас обсуждаются. В ближайшее время состоится контакт на уровне министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза (Египет, ЮАР, Демократическая Республика Конго - прим. ред.), этот вопрос займет там одно из важных мест", - отметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Первый саммит Россия - Африка состоялся 23-24 октября 2019 года в Сочи. Сопредседателями были президенты России и Египта. Участие принимали представители всех 54 стран континента. Второй саммит примет африканская сторона.

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