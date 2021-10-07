ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии

Это также первый подобный препарат от паразитического заболевания

Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению вакцину против малярии — первый подобный препарат в мире.

Руководитель программы ВОЗ по борьбе с малярией Педро Алонсо назвал историческим событием одобрение препарата — безопасного, обладающего умеренной эффективностью и готового к распространению.

Ежегодно от малярии умирает около полумиллиона человек, подавляющее большинство — жители африканских стран к югу от пустыни Сахара. Свыше половины жертв малярии составляют дети в возрасте до пяти лет.

Вакцина под названием Mosquirix, разработанная компанией GlaxoSmithKline, активирует детский иммунитет для борьбы с паразитом Plasmodium falciparum. Именно он вызывает малярию у людей, переносчиками выступают самки комаров из рода Anopheles.

Особенность препарата не только в том, что он помогает бороться с малярией — это первая в мире вакцина от заболевания паразитической природы. По словам Педро Алонсо, совершен громадный скачок с научной точки зрения.

Однако эффективность вакцины оставляет вопросы. В ходе клинических исследований препарат показал эффективность примерно в 50% против тяжелых форм малярии, при этом данных о непосредственном воздействии лекарства на уровень смертности нет. Тем не менее, руководитель программы ВОЗ по разработке и внедрению противомалярийных вакцин Мэри Хаммел полагает, что полученный результат окажет положительное влияние на ситуацию, пишет The New York Times.

В России между тем изучают возможность одновременного использования вакцин от коронавируса и от гриппа. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что технологическая платформа для клинических испытаний единой вакцины уже готова.

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