Девять человек насмерть отравились алкоголем под Оренбургом

Проводится проверка

В Оренбургской области началась проверка информации по факту смерти девяти жителей Ясненского и Домбаровского районов. По предварительным данным, они могли скончаться в результате отравления контрафактным алкоголем.

"На место происшествия выехали оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального УМВД.

В августе этого года восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, также отравились суррогатным алкоголем. Погибли пять человек.

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