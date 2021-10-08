Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Дев ждет сложный день, а Водолеи смогут решить любые вопросы

Гороскоп на сегодня, 8 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Прекрасный день для проработки своего Солнца: творческие задачи принесут множество ценных бонусов. Не бойтесь проявлять своё Я во всех красках.

Телец

Хороший период для урегулирования конфликтов, запуска рекламной кампании, проведения вебинаров. Люди хотят вас слышать, не стесняйтесь делиться знаниями.

Близнецы

Энергетически стабильный день, в который рядом с вами окажутся важные люди. Они подскажут, что следует изменить, чтобы двигаться дальше. Так что внимательно наблюдайте и слушайте.

Рак

Вас ожидает интересное время, полное ценных подсказок от Вселенной. Всячески ловите их, применяйте новые роли, ищите пути, которые приведут вас к осуществлению желаемого.

Лев

Сегодня риск будет весьма оправдан, так что не бойтесь идти ва-банк. Только заранее взвесьте все за и против каждого решения, а также подготовьте план Б, В, Г и другие. Так вы будете чувствовать себя увереннее.

Дева

Вас ожидает сложный день. С самого утра будет казаться, что все беды навалились только на вас. Но ближе к обеду тучи рассеются. Старайтесь держать себя в руках и лишний раз не нервничать.

Весы

Время перемен настало. Это касается внешности, новых знакомств, образования и даже трансляции своего Я этому миру. Решительно идите вперёд, и всё получится.

Скорпион

Осторожно, этот день может принести опасность! Несколько раз подумайте, прежде чем что-то сделать. Высок риск травматизации и получения душевных ран.

Стрелец

Хороший период для самооценки и работы над собой, приобретения новых полезных знаний и навыков, творческих порывов. Результаты вам определённо понравятся.

Козерог

Уделите время людям, которые вам дороги, и незамедлительно получите порцию вдохновения. Хорошее время для спортивных активностей, работы с телом, начала диеты.

Водолей

Представителей вашего знака ждет отличный день для решения любых вопросов. Не бойтесь просить о помощи и делегировать задачи: ваши проекты от этого только преуспеют.

Рыбы

Если будете внимательны сегодня, то легко получите рецепт счастья. Окажется, что оно всегда находилось рядом с вами.

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