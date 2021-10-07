ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арест обвиняемой в наезде на детей в районе Солнцево продлен на полгода

16:00
  • четверг
  • 07 октября 2021

Валерии Башкировой грозит до семи лет лишения свободы

Солнцевский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Валерии Башкировой, обвиняемой в ДТП с летальным исходом. Об этом в четверг, 7 октября, рассказали в прокуратуре столицы.
Отец сбившей детей в Москве студентки рассказал свою версию ДТП

Суд учел позицию прокуратуры и постановил оставить Башкирову под стражей до 24 марта 2022 года. Судебное заседание по рассмотрению ее дела начнется 21 октября.

По ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") обвиняемой грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Летом 2020 года Башкирова, находясь за рулем автомобиля, сбила на пешеходном переходе женщину с маленькими детьми. Двое мальчиков погибли, четырехмесячная девочка получила серьезные травмы. Экспертиза показала, что девушка не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суд сначала отправил Башкирову под домашний арест, затем ужесточил меру пресечения до содержания под стражей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Валерия Башкирова
Валерия Башкирова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.