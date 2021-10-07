Арест обвиняемой в наезде на детей в районе Солнцево продлен на полгода

Валерии Башкировой грозит до семи лет лишения свободы

Солнцевский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Валерии Башкировой, обвиняемой в ДТП с летальным исходом. Об этом в четверг, 7 октября, рассказали в прокуратуре столицы.

Суд учел позицию прокуратуры и постановил оставить Башкирову под стражей до 24 марта 2022 года. Судебное заседание по рассмотрению ее дела начнется 21 октября.

По ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") обвиняемой грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Летом 2020 года Башкирова, находясь за рулем автомобиля, сбила на пешеходном переходе женщину с маленькими детьми. Двое мальчиков погибли, четырехмесячная девочка получила серьезные травмы. Экспертиза показала, что девушка не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суд сначала отправил Башкирову под домашний арест, затем ужесточил меру пресечения до содержания под стражей.

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