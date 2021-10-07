Маневры с боевыми пусками "Калибров" прошли на Каспии

В учениях участвовало 15 кораблей

Стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" выполнили корабли Каспийской флотилии во время учений. Объекты условного противника на побережье острова Чечень успешно поражены.

"Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнила пуски крылатых ракет комплекса "Калибр-НК" по береговым целям из акватории Каспийского моря", - сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Для обеспечения безопасности во время ракетной стрельбы 15 боевых колраблей и судов обеспечения перекрыли морской полигон площадью около 2,5 тысячи кв. км для гражданского судоходства. Практическую стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" провёл экипаж малого ракетного корабля "Великий Устюг". Малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Углич" отработали электронные пуски ракет, передает "Интерфакс".

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