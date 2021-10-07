ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в Европе отреагировали на заявления Путина о поставках газа

18:04
  • четверг
  • 07 октября 2021

Слова президента назвали "вакциной от роста цен"

В четверг утром цены на газ резко пошли вниз, хотя ещё накануне успели обновить несколько исторических рекордов и почти достигли двух тысяч долларов за кубометр. Котировки рухнули сразу на 35 процентов после заявления Владимира Путина о готовности нашей страны нарастить поставки голубого топлива в Европу. Немецкие предприниматели уже назвали слова российского президента вакциной от роста тарифов.

Слова Путина о газе назвали "вакциной от роста цен"
Цены на газ в Европе рухнули

После шокирующего скачка сразу на 40 процентов котировки газовых фьючерсов падают почти вдвое. Рынки, пишет западная пресса, заметно охладили заявления Владимира Путина. Журналисты Bloomberg, Financial Times, BBC отмечают: Россия вмешалась, и паника улеглась.

"Изменение цен на газ подчеркнуло волатильность рынка и нервозность инвесторов по поводу низких запасов газа в Европе. Когда обещания Путина помогают успокоить бурю на биржах, обрушившуюся на финансовые рынки, становится ясно, что игроки отчаянно ждут хороших новостей", - пишут СМИ.

Панические настроения царили на торгах накануне. Цены на газ подобрались к невиданным двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Спекулянты откровенно "грели руки". А европейские политики хором называли ситуацию "ужасом и шоком". Хотя тарифы росли уже несколько месяцев. Из-за оживления экономики после отмены антиковидных ограничений увеличивался спрос на энергоносители. А запасы топлива оказались минимальными.

И это в том числе результат энергетической политики ЕС. Брюссель отказался от долгосрочных контрактов в пользу игры на биржах. Плюс, ставка на зеленую энергетику. Которая себя пока откровенно не оправдывает. Франция и Испания уже предлагают реформу энергетического законодательства. Но Еврокомиссия пока склоняется к тому, чтобы пустить еще больше "денег не ветер".

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Но это в долгосрочной перспективе. А ведь зима - довольно холодная по прогнозам синоптиков - уже практически на пороге. Чтобы помочь зарубежным партнёрам Россия, заявил Владимир Путин, готова увеличить поставки газа в Европу. Дополнительные объёмы выставят на электронных торгах в Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают: ещё больше стабилизирует рынок введение в эксплуатацию "Северного потока-2". ЕС будет получать топливо без перебоев и по более привлекательной цене.

Перспектива, которая крайне раздражает Украину. До такой степени, что президент Зеленский, которого западные партнеры уже не раз призывали Киев смириться с запуском газопровода, вновь потребовал гарантий энергобезопасности. От президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера. Который вообще-то прибыл в Киев на памятные мероприятия в Бабьем Яру.

"Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - заявил Зеленский.

При этом Киев, который то и дело называет Россию "агрессором" и отказывается покупать "грязный российский газ", фактически требует от Москвы увеличить транзит топлива через украинскую ГТС. Хотя это не просто не выгодно. Может привести к срыву поставок из-за высокой изношенности газотранспортной системы.

А "Газпром" по-прежнему настроен выполнить все свои обязательства перед европейскими потребителями. И если надо - увеличить поставки. Ведь говорить о полной стабилизации на газовом рынке еще рано. Впереди отопительный сезон, а запасы топлива в подземных хранилищах минимальны. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен на энергоноситель - вплоть до трёх тысяч долларов за тысячу кубометров.

Екатерина Выскребенцева, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Газопровод
Газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.