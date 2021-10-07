Как в Европе отреагировали на заявления Путина о поставках газа

Слова президента назвали "вакциной от роста цен"

В четверг утром цены на газ резко пошли вниз, хотя ещё накануне успели обновить несколько исторических рекордов и почти достигли двух тысяч долларов за кубометр. Котировки рухнули сразу на 35 процентов после заявления Владимира Путина о готовности нашей страны нарастить поставки голубого топлива в Европу. Немецкие предприниматели уже назвали слова российского президента вакциной от роста тарифов.

После шокирующего скачка сразу на 40 процентов котировки газовых фьючерсов падают почти вдвое. Рынки, пишет западная пресса, заметно охладили заявления Владимира Путина. Журналисты Bloomberg, Financial Times, BBC отмечают: Россия вмешалась, и паника улеглась.

"Изменение цен на газ подчеркнуло волатильность рынка и нервозность инвесторов по поводу низких запасов газа в Европе. Когда обещания Путина помогают успокоить бурю на биржах, обрушившуюся на финансовые рынки, становится ясно, что игроки отчаянно ждут хороших новостей", - пишут СМИ.

Панические настроения царили на торгах накануне. Цены на газ подобрались к невиданным двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Спекулянты откровенно "грели руки". А европейские политики хором называли ситуацию "ужасом и шоком". Хотя тарифы росли уже несколько месяцев. Из-за оживления экономики после отмены антиковидных ограничений увеличивался спрос на энергоносители. А запасы топлива оказались минимальными.

И это в том числе результат энергетической политики ЕС. Брюссель отказался от долгосрочных контрактов в пользу игры на биржах. Плюс, ставка на зеленую энергетику. Которая себя пока откровенно не оправдывает. Франция и Испания уже предлагают реформу энергетического законодательства. Но Еврокомиссия пока склоняется к тому, чтобы пустить еще больше "денег не ветер".

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Но это в долгосрочной перспективе. А ведь зима - довольно холодная по прогнозам синоптиков - уже практически на пороге. Чтобы помочь зарубежным партнёрам Россия, заявил Владимир Путин, готова увеличить поставки газа в Европу. Дополнительные объёмы выставят на электронных торгах в Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают: ещё больше стабилизирует рынок введение в эксплуатацию "Северного потока-2". ЕС будет получать топливо без перебоев и по более привлекательной цене.

Перспектива, которая крайне раздражает Украину. До такой степени, что президент Зеленский, которого западные партнеры уже не раз призывали Киев смириться с запуском газопровода, вновь потребовал гарантий энергобезопасности. От президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера. Который вообще-то прибыл в Киев на памятные мероприятия в Бабьем Яру.

"Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - заявил Зеленский.

При этом Киев, который то и дело называет Россию "агрессором" и отказывается покупать "грязный российский газ", фактически требует от Москвы увеличить транзит топлива через украинскую ГТС. Хотя это не просто не выгодно. Может привести к срыву поставок из-за высокой изношенности газотранспортной системы.

А "Газпром" по-прежнему настроен выполнить все свои обязательства перед европейскими потребителями. И если надо - увеличить поставки. Ведь говорить о полной стабилизации на газовом рынке еще рано. Впереди отопительный сезон, а запасы топлива в подземных хранилищах минимальны. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен на энергоноситель - вплоть до трёх тысяч долларов за тысячу кубометров.

Екатерина Выскребенцева, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram