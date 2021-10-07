Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности

Совещание прошло в режиме видеосвязи
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщает "ТВ Центр".
"Уважаемые коллеги, добрый день! Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России. Основной докладчик у нас министр внутренних дел. Предлагаю сразу и приступить к работе", - заявил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram