Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения внутренней безопасности

Совещание прошло в режиме видеосвязи

В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщает "ТВ Центр".

"Уважаемые коллеги, добрый день! Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России. Основной докладчик у нас министр внутренних дел. Предлагаю сразу и приступить к работе", - заявил Путин.

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