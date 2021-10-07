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Россиянин Пиняев вошел в топ-60 юных талантов мирового футбола

16:36
  • четверг
  • 07 октября 2021

Рейтинг составила британская The Guardian

В списке 60 юных талантов мирового футбола появилось имя россиянина. Эксперты британского издания The Guardian отметили выдающиеся способности полузащитника самарского клуба "Крылья Советов" Сергея Пиняева.

"Подвижный, динамичный, креативный игрок, который может играть где угодно в атаке, будь то крайний нападающий, номер 10, условная девятка или второй нападающий", - описывает игрока британская газета.

Пиняев, родившийся в 2004 году, будучи игроком ФК "Чертаново", забил свой первый мяч в Футбольной национальной лиге в 15 лет. А в 14-летнем возрасте он стажировался в английском "Манчестер Юнайтед" и игрой за команду среди игроков до 19 лет впечатлил руководство клуба. МЮ не смог подписать с ним контракт из-за местного законодательства, запрещающего заключать соглашения с лицами, которым нет 18-ти. В двух матчах за "Манчестер" Пиняев забил семь мячей, из них пять – в одном матче.

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