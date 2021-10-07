Порошенко оконфузился на заседании Рады

Коллеги сфотографировали спящего экс-президента Украины

Петр Порошенко в очередной раз оконфузился на людях. Бывший президент Украины заснул на заседании Верховной рады. Коллеги не упустили случая запечатлеть момент.

Снимок спящего политика опубликовал портал "Вести.ua". Экс-президент сидит с закрытыми глазами и опущенной головой. Как долго Порошенко просидел в таком положении, неясно, отмечают журналисты.

Верховная рада на заседании 7 октября рассматривала вопрос об отставке спикера парламента. Дмитрия Разумкова освободили от должности, за это проголосовали 284 депутата.

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