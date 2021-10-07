Стамбульский пес-путешественник стал звездой соцсетей

Для пса завели аккаунт

История из Стамбула. Там талисманом общественного транспорта стал пёс-путешественник. Делая несколько пересадок в день, Боджи проезжает по городу до 30 километров. Определить это смогли с помощью специального датчика, закреплённого на ошейнике. Местные жители и туристы считают, что встретить хвостатого пассажира - к большой удаче.

По утрам в час пик он спешит на паром, курсирующий через Босфор. Деловито осматривается на палубе, но все же выбирает место внутри, там теплее. Билета у него никто не спрашивает. Пассажиры вежливо пропускают вперед. Все уже знают - это Боджи! Легендарный стамбульский пёс-путешественник. Талисман местного общественного транспорта. И считается, встретить его - к большой удаче. Тем более, что сделать это можно практически везде - за день он совершает десятки поездок и оказывается в самых разных уголках турецкого города.

Маршрут Боджи часто прокладывает с запада на восток. В день проезжает до 30 километров, бывает на 20 с лишним станциях метро. Но всем видам транспорта предпочитает ретро-трамвайчик, курсирующий по исторической части Стамбула. Определили это благодаря GPS-датчику на ошейнике. А еще убедились: Боджи - очень вежливый пассажир и отлично знает правила.

Боджи моментально стал звездой соцсетей. Сотрудники метрополитена завели для него аккаунты. В "Инстаграме" уже больше 16 тысяч подписчиков, а в "Твиттере" - все 60 тысяч. Туристы, приезжающие в Стамбул, теперь первым делом хотят встретиться с Боджи, а потом уже осмотреть достопримечательности. Пользователи из разных стран зовут его к себе в гости. Запустили даже флешмоб. Предлагая угадать, где в следующий раз можно будет встретить этого четверолапого пассажира. Но вот что заставляет собаку каждый день отправляться в новое путешествие, до сих пор для всех загадка. Может быть, пес таким образом пытается разыскать исчезнувшего хозяина? Или отчаянно ищет того, кто предложит ему новый дом? А может быть, такая любовь к странствиям - это история не только про людей, но и про собак?

Юлия Богоманшина, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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